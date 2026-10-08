Mit dem deutlichen Plus beim Gesamtabsatz befindet sich Daimler Truck wieder in der Spur der Besserung. Allerdings belastet die Schwäche der Wirtschaft in Europa und insbesondere auf dem Heimatmarkt Deutschland den Konzern weiter. Am 6. November stellt das Management um Chefin Karin Radström die finanziellen Ergebnisse aus dem dritten Quartal vor./men/stk

(AWP)