Der Nordosten Bayerns will von den Plänen des Lkw-Herstellers Daimler Truck für eine neue Produktionsstätte in Cheb (Eger) in Tschechien profitieren. «Eine Investition dieser Grössenordnung direkt vor unserer Haustür kann zu einem echten Standortvorteil für das Fichtelgebirge werden», sagte der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) laut Mitteilung. «Diese Chance wollen wir nutzen. Wir haben viel zu bieten - für Unternehmen, die sich im Umfeld des neuen Werks ansiedeln wollen, ebenso wie für Menschen, die dort arbeiten und im Fichtelgebirge leben möchten.»