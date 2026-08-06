ECHTERDINGEN (awp international) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will mit einem neuen Werk in den USA Spezial- und Fernverkehrs-Lkw bauen. Der Produktionsstart ist für 2029 geplant, der Bau selbst soll Ende 2026 beginnen, wie der Dax -Konzern am Donnerstagabend in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Mögliche Standorte werden derzeit noch geprüft, das Werk solle Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Konkrete Investitionssummen sowie Angaben zur Produktionskapazität machte der Konzern zunächst nicht.