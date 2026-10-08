Erst am Vortag hatte der Aussenhandelsverband BGA seine Prognose für die deutschen Ausfuhren im laufenden Jahr leicht angehoben, zugleich aber vor weiter schwierigen Geschäften in den USA und in China gewarnt. Nach den Berechnungen soll das Exportvolumen im laufenden Jahr um 1,0 Prozent auf 1.580 Milliarden Euro steigen. Bisher war der Verband von einem Exportwachstum von lediglich 0,6 Prozent ausgegangen./ceb/DP/mis