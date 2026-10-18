So hat der dänische AKW-Entwickler im Kanton Zug bereits im Mai dieses Jahres eine Aktiengesellschaft unter dem Namen Zug Atomics AG ins Handelsregister eintragen lassen. Als Mitglied des Verwaltungsrats ist unter anderem der Mitbegründer von Copenhagen Atomics, Thomas Jam Pedersen, aufgeführt. Zudem schreibt das Unternehmen aktuell mehrere Führungspositionen aus, deren Arbeitsort in Zug liegt. Gesucht werden beispielsweise ein Finanzchef sowie ein Verkaufsleiter.