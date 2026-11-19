Im Konflikt um die Arktisinsel Grönland hat das dänische Parlament einem neuen Sicherheits- und Verteidigungsabkommen mit den USA zugestimmt. 109 Abgeordnete stimmten dafür, es gab keine Gegenstimmen. Damit ist der Weg für die Vereinbarung so gut wie frei. Grönland hatte bereits vor gut zwei Wochen grünes Licht für das Abkommen gegeben, das US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen im September bei der UN-Generalversammlung in New York unterzeichnet hatten.