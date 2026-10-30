Dabei sprangen die Erlöse mit Dupixent um über ein Drittel nach oben. Ebenso stark legten sie auch mit Blick auf die neun Monate seit Jahresbeginn zu, seitdem sie sich nun auf über 15 Milliarden Euro summieren. Im Sommer erst hatte Sanofi seine Prognose für die kommenden Jahre erhöht: 2030 sollen 25 Milliarden Euro damit erzielt werden - kurz bevor der Patentschutz dann ausläuft.