Deutsche-Bank-Experte Olly Jeffery hält selbst das obere Ende der Ergebnisspannen «nach wie vor» aber noch für zu konservativ. Er rechnete vor, dass RWE das obere Ende der Spanne für den bereinigten Konzerngewinn je Aktie bereits dann leicht übertreffen würde, wenn in allen Geschäftsbereichen auch nur der Mittelwert der Prognose erreicht und das vierte Quartal im Energiehandel «normal» verlaufe. Sollte der Geschäftsbereich ähnlich gut abschneiden wie im zweiten Quartal, würden die Marktschätzungen um 10 Prozent übertroffen./lew/tav/stk/niw/mis