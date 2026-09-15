Nach Auffassung des Gerichts darf der Begriff «Milch» auch dann nicht verwendet werden, wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich gerade nicht um Milch handelt. Man habe den Entscheid des Gerichts zur Kenntnis genommen und die Verpackung nun entsprechend angepasst, schreibt Danone Schweiz. Neu enthalte das Getränk zudem keinen Zucker mehr.