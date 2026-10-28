Besonders in Nordamerika lief das Geschäft schleppend. Dort stieg der Umsatz lediglich um 2,4 Prozent, während die Absatzmengen zurückgingen. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique kündigte deshalb entschlossene Massnahmen zur Belebung des Geschäfts an. Unter anderem sollen die Produktionskapazitäten ausgebaut und Anfang 2027 neue Produkte eingeführt werden.