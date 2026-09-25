Was sagt der Bundesrat zur Initiative?

Der Bundesrat lehnt die Mietpreis-Initiative ab und begründet den Entscheid im Communiqué in zwei Sätzen. Die Umsetzung der Initiative würde den Aufbau einer sehr aufwendigen Mietzinskontrolle bedeuten. Zudem befürchtet der Bundesrat, dass die Initiative einen Rückgang der Investitionen in den Wohnungsbau zur Folge hätte, ohne zu einem wirksamen Missbrauchsschutz zu führen.