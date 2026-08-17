Wirtschaftliche Sanktionen wären nur noch erlaubt, wenn sie vom Uno-Sicherheitsrat beschlossen werden. Auch Massnahmen gegen Sanktionsumgehungen wären noch möglich. Mit Militär- oder Verteidigungsbündnissen zusammenarbeiten könnte die Schweiz nur im Fall eines direkten bewaffneten Angriffs. Lanciert wurde die Initiative nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022, als die Schweiz EU-Sanktionen gegen Russland übernahm.