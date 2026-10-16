Uber wollte bis Ende Jahr selbstfahrende Taxis in Zürich einführen, um die Stadt als Testfläche zu nutzen. Bei der SP, der AL und den Grünen der Stadt Zürich dürfte diese Verzögerung zumindest für etwas Erleichterung sorgen. Sie reichten diese Woche einen Vorstoss ein, der den Stadtrat dazu auffordert, die Robotaxis zu blockieren.