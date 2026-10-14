Die Dating-App Bumble, die Frauen die Initiative überliess und damit den Markt aufmischte, ist für 1,3 Milliarden Dollar verkauft worden. Käufer ist eine Investmentfirma, wie Bumble mitteilte. Sie wird das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen. Der Preis ist zugleich ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts - und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Bumble und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachliess.