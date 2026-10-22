Mit dem ersten diese Woche behandelten Antrag forderte Peter Riebli (SVP), der auch das Initiativkomitee präsidiert, dass der Landrat künftig den Bankrat und dessen Präsidium wählt, nicht mehr die Regierung. Letztere würde dann Kandidierende vorschlagen. Der Antrag wurde 61 zu 19 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt.