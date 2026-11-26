Die Dekabank sieht 2027 als weiteres Wachstumsjahr für Deutschland, zweifelt aber an einem nachhaltigen Aufschwung. «Staatliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit stützen die Konjunktur», sagte Dekabank-Chefvokswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Belastet werden dürfte die Konjunktur hingegen durch den Aussenhandel. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes dürfte 2026 bei 1,2 Prozent liegen und im Jahr 2027 bei 1,1 Prozent.