(Bloomberg) -- Die Sparkassen-Tochter DekaBank hat trotz des Gegenwinds für offene Immobilienfonds für die ersten neun Monate eine relativ stabile Retail-Absatzsituation in diesem Segment gemeldet.
Bei den direkt gemanagten Immobilien-Publikumsfonds für Privatanleger beliefen sich die Nettoabflüsse unterm Strich auf 0,1 Milliarden Euro, verglichen mit Zuflüssen in derselben Höhe im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hiess.
Die DekaBank erklärte auf Nachfrage von Bloomberg News, ihre fünf offenen Fonds — Deka-Immobilien Europa, Deka-Immobilien Global, Deka-Immobilien Metropolen, Deka-Immobilien Nordamerika und West Invest InterSelect — seien zuletzt auf ein Fondsvermögen von rund 38 Milliarden Euro gekommen. Das Fondshaus zählt damit zu den grösseren Anbietern in der Branche.
Asset Manager in Deutschland leiden seit längerem unter den langfristigen Folgen des Einbruchs im Immobiliensektor, der vor im Jahr 2022 vor dem Hintergrund damals rasch steigender Zinsen eingesetzt hatte. Anleger wollen zunehmend Anteile zurückgeben.
Die DWS, der Asset Manager der Deutschen Bank, hatte im vergangenen Monat erklärt, sie werde zunächst nur ein Zehntel der Rückgabewünsche von Anlegern des offenen Fonds Grundbesitz Europa bedienen.
Nach Angaben der deutschen Finanzaufsicht Bafin von Anfang November haben in diesem Jahr schon acht offene Immobilienfonds die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt. Vier der acht Fonds seien aufgelöst worden, hiess es. Zudem habe ein weiterer Fonds eine Rücknahmebeschränkung aktiviert.
Jenseits von Immobilienfonds konnte die DekaBank am Dienstag von hohen Zuflüssen in den ersten neun Monaten berichten. Private und institutionelle Anleger hätten kräftig investiert. Die Gesamtvertriebsleistung stieg auf 31,3 Milliarden Euro, verglichen mit 29,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.
Die Deka hob ihre Prognose für 2026 an und erwartet nun ein wirtschaftliches Ergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau von 963 Millionen Euro.
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