Dekra ist vielen Autofahrern vor allem von der Hauptuntersuchung bekannt. Mit 34 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in diesem Bereich Weltmarktführer. Die Sachverständigenorganisation wurde vor etwas mehr als 100 Jahren gegründet - mit dem Ziel, die Sicherheit im Strassenverkehr durch Fahrzeugüberprüfungen zu gewährleisten. Der Vorstandschef sagte, man stärke sein etabliertes Geschäft und baue seine Präsenz gezielt dort aus, wo man langfristig besonderes Potenzial sehe. Gleichzeitig investiere man in neue Kompetenzen für die Technologien von morgen.