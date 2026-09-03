Bislang war Delen Suisse hierzulande mit einer Niederlassung in Genf vertreten, die 1996 eröffnet wurde. Mit dem neuen Standort will die Bank vor allem ihre wachsende Kundschaft im Raum Zürich betreuen. Dazu zählt laut Mitteilung auch eine zunehmende Zahl belgischer und niederländischer Expats.