Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach dem dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr. Für den Bruttowarenwert (GMV) wird 2026 nun mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2025 von 10 bis 12 Prozent gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll statt um 17 bis 19 jetzt um 18 bis 20 Prozent zulegen. Beide Ziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch die Ziele für den bereinigten operativen Gewinn sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht.