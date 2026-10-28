Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro und der Umsatz sogar um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden.
Delivery Hero steckt aktuell mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber . Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November./lew/mis
(AWP)