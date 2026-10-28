Das über die ​Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) stieg im dritten Quartal um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Angetrieben werde diese Entwicklung unter ‌anderem von den Abonnenten, die inzwischen 51 Prozent des GMV ausmachten. Auch das Geschäft mit Schnelllieferungen wachse stark. Delivery Hero betreibe ​inzwischen rund 900 kleine Warenlager, von denen ​aus Kunden binnen Minuten bedient werden ​könnten.