Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen - und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.