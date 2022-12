Lai ist einer der prominentesten China-Kritiker in Hongkong. Er befindet sich bereits seit Dezember 2020 in Haft, kürzlich endete eine 20-monatige Gefängnisstrafe wegen Verletzung des Versammlungsrechts. Am Dienstag soll ein weiteres Verfahren gegen Lai wiederaufgenommen werden, bei dem es um angebliche Verstöße gegen die nationale Sicherheit geht. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.