Grosse Aufregung um Namensgleichheit

Peltola trat gegen zwei Politiker mit fast demselben Namen an - den bisherigen republikanischen Senator Dan S. Sullivan sowie den politischen Neuling Dan J. Sullivan. Die Republikaner werfen Letzterem vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein und allein mit dem Ziel kandidiert zu haben, Wähler in die Irre zu führen: Wegen der Namensgleichheit mit Senator Sullivan könnten unachtsame Wähler ihr Kreuz an der falschen Stelle gesetzt und damit die Chancen des bisherigen Senators geschmälert haben, argumentierte Präsident Trump. Die Demokraten wollten so die Siegchancen Peltolas erhöhen, lautete ihr Vorwurf.