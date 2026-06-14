Ziel von Sachbeschädigungen wurden mehrere Banken sowie weitere Gebäude, darunter jenes der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und des Beratungsunternehmens PwC. Auf der Avenue de France wurden zudem Gegenstände des öffentlichen Mobiliars sowie Feuerwerkskörper auf die Bahngeleise geworfen. Die Polizei hatte im Vorfeld nach eigenen Angaben gefährliche Gegenstände wie Äxte und Schlagstöcke sichergestellt.