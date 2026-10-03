Syngenta versicherte, «das Recht auf Versammlung und Demonstration uneingeschränkt zu respektieren», bezeichnet die Veranstaltung jedoch als «unbegründet». Was das Werk im Departement Eure betreffe, seien 70 Prozent der aktuellen Produktion des Standorts für den ökologischen Landbau geeignet, so der Konzern in einer Stellungnahme gegenüber der AFP.