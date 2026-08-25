Der abtretende Marketingchef Werner verantwortete bei Denner zuletzt unter anderem auch Aktionen, das Digitalgeschäft und die Kundenanalysen. Für Aufmerksamkeit sorgte der Discounter unter seiner Führung unter anderem mit dem Sponsoring der Eishockey-WM, einem Kurzfilm zur Fussball-WM und einer Kampagne, bei der Denner das Schweizer Kreuz aus dem Logo des Konkurrenten Lidl aufgriff.