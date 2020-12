Departementsverteilung des Basler Regierungsrats ohne Überraschung

Mit der Wahl zum Regierungspräsidenten am Sonntag stand das Präsidialdepartement für Beat Jans (SP) als viertes Neumitglied in der Exekutive bereits vorher fest. Die Verteilung der Departemente an die neu gewählten Regierungsratsmitglieder verlief am Dienstag somit ohne grosse Überraschung. Die Regierung mit den vier Neuen wird am 9. Februar erstmals in dieser Zusammensetzung ordentlich tagen.

Die bisherigen drei Regierungsratsmitglieder haben an ihren Ämtern festgehalten: Tanja Soland (SP) bleibt Finanzdirektorin, Lukas Engelberger (CVP) Gesundheitsdirektor und Conradin Cramer (LDP) Erziehungsdirektor. Engelberger wird als Vizepräsident der Basler Regierung amtieren.

(SDA)