Der lange und heisse Sommer hat vielen Schweizer Detailhändlern das Herbstgeschäft vermiest. Vor allem bei Mode und Schuhen blieb die Nachfrage nach Herbstware im September schwach. Der Branchenverband Swiss Retail Federation fordert deshalb Kantone und Gemeinden auf, den Händlern unter anderem mit zusätzlichen Öffnungszeiten entgegenzukommen.