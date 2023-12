Am meisten Einsätze wurden am Stephanstag geflogen, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) am Dienstag mitteilte: rund 60. Über die Hälfte der Rettungseinsätze betraf verletzte Wintersportler. Gegenüber dem Vorjahr mit seinem trüben Wetter über die Feiertage nahm die Zahl der Einsätze um etwa 85 Prozent zu.