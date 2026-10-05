EU will Firmen vor chinesischer Konkurrenz schützen

Ein bestimmtes Land, das sie im Auge haben, nennen die Regierungschefs in dem Brief ausdrücklich nicht. Hintergrund dürfte aber vor allem die chinesische Handelspolitik sein. Die EU hat ein enormes Handelsdefizit mit China und will ihre Industrie vor der Konkurrenz schützen. China wird vorgeworfen, den Markt durch staatliche Subventionen zu verzerren, Überkapazitäten zu erzeugen und so Dumpingpreise zu ermöglichen, mit denen europäische Firmen nicht mithalten können.