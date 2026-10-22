Da insofern die Unsicherheit bis zur Präsidentschaftswahl im Frühjahr sowie der Wahl der Nationalversammlung im Juni hoch bleiben dürfte, sei auch mit einer anhaltend erhöhten Risikoprämie französischer Staatsanleihen zu rechnen, schrieb Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler. Die Dauer dieser Unsicherheitsphase sei dabei zunehmend auch selbst ein Budgetfaktor: Dank der Niedrigzinsphase in den 2010er-Jahren betragen die Zinskosten für die bestehenden Schulden aktuell dem Experten zufolge zwar nur rund 2 Prozent. Mit der Ablösung jeder auslaufenden Anleihe aber stiegen auch die Zinskosten./la/he