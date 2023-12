Die Deutsche Bahn will am Tag nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen. Das teilte der bundeseigene Konzern am Freitagabend online mit. «Einzelne wenige ausfallende Züge als Folgewirkung aus dem Streik der GDL sind insbesondere im morgendlichen Betriebsanlauf möglich», hiess es. Zuvor hatte die GDL stundenlang den Personen- und den Güterverkehr bestreikt und damit auch zu grossen Teilen lahmgelegt. Am Freitagabend um 22.00 Uhr sollte der Ausstand enden.

08.12.2023 18:24