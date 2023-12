Die Deutsche Bahn will am Tag nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder nahezu das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen. DB-Sprecher Achim Stauss warnte am Abend aber, dass die Züge absehbar sehr voll würden, weil viele Fahrgäste ihre Reisen verschoben hätten. «Die Züge werden vor allem in den Vormittagsstunden sehr stark belegt sein», sagte Stauss.

08.12.2023 23:02