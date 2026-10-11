Politische Entwicklungen «brandgefährlich»

Die politischen Entwicklungen bezeichnete Sewing als «brandgefährlich». Er sehe ein erhebliches Risiko für Deutschland als Wirtschaftsstandort. «Ob es Sachsen-Anhalt ist hinsichtlich der AfD, oder ob es die Vorgänge sind hier in Berlin: Das ist alles andere als wirtschaftsförderlich, und das ist alles andere als investitionsfreundlich.» Reformen für Wachstum aus der demokratischen Mitte heraus seien «die einzige Antwort» «auf die Rechts- und Linksextremen, die wir in diesem Land haben».