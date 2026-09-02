Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor dem Aufstieg populistischer Parteien gewarnt. «Populistische Parteien geben vor, einfache Antworten zu haben», sagte Sewing zum Auftakt des «Handelsblatt-Bankengipfels» in Frankfurt. «Tatsächlich propagieren sie Konzepte, die den Grundlagen unseres Erfolgs entgegenstehen: Offenheit, Vielfalt, ein starkes Europa, verlässliche Institutionen und internationale Zusammenarbeit.»