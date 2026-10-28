Die Deutsche Bank hat ihre Rekordjagd im dritten Quartal mit einem überraschend hohen Milliardengewinn fortgesetzt. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von knapp 1,6 Milliarden Euro und damit nur etwas weniger als im Rekordjahr 2007. Besonders in der Investmentbank lief es gut, aber auch das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden übertraf die Erwartungen. Vorstandschef Christian Sewing sieht Deutschlands grösstes Geldhaus damit auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen und stellt sogar eine Erhöhung in Aussicht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.