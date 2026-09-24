In dem Stresstest wurde über einen Zeitraum von drei Jahren ein Krisenszenario simuliert. Eine Eskalation geopolitischer Spannungen könnte sich in weiteren Handelsschranken, Engpässen in den Lieferketten und Preisanstiegen bei Rohstoffen niederschlagen. Angenommen wurde ein Rückgang des Welthandels mit entsprechenden Auswirkungen auf Beschäftigung und Wirtschaftsleistung. Des Weiteren wurde unterstellt, dass es zu Zinsanstiegen und starken Korrekturen an Aktien- und Anleihemärkten kommt.