Branche profitiert von Sondervermögen

Die Baubranche profitiert von den Milliardenausgaben des Bundes für Strassen und Schienen. Dagegen stockt der Wohnungsbau, auch wegen gestiegener Zinsen, die sich auf erhöhtem Niveau eingependelt haben und den Hausbau für Privatleute ebenso wie für Investoren verteuern. Zuletzt gab es aber auch hier Zeichen für einen Aufwärtstrend: So stiegen die Baugenehmigungen im ersten Halbjahr um gut 15 Prozent, das stärkste Wachstum für diesen Zeitraum seit dem ersten Halbjahr 2016.