Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg unterhält nach eigenen Angaben eine Flotte von mehr als 300 Schiffen, die vor allem auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen unterwegs sind. Der Geschäftsführer drängt darauf, sich den Bau von 1.000 modernen Güterbinnenschiffen in ganz Europa zum Ziel zu setzen. Bei Kosten von 12,5 Millionen Euro pro Schiff liege das «Investitionspotenzial» dabei insgesamt bei bis zu 12,5 Milliarden Euro. «Die Bundesregierung sollte dabei eine führende Rolle übernehmen und mit einem langfristig verlässlichen Förderrahmen private Investitionen in die Flottenerneuerung auslösen», sagte Bauer.