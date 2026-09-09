Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Volumen von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.