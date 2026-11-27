Die Deutsche Börse hat bei der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Europäische Kommission habe den Zukauf ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben, teilte der Börsenbetreiber am Freitag mit. Den Vollzug der Übernahme erwartet die Deutsche Börse nun im ersten Quartal 2027. Allerdings stünden noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden aus.