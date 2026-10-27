Bei der Deutschen Börse können Anleger seit heute rund um die Uhr die 40 Aktien der Dax-Konzerne handeln. Die Deutsche Börse habe über ihre Beteiligung 360X ein Modell eingeführt, das es Kunden ermögliche, mit den wichtigsten deutschen Börsenwerten auch ausserhalb der regulären Börsenzeiten Geschäfte zu machen. «Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer rund um die Uhr verfügbaren europäischen Marktinfrastruktur», teilte die Deutsche Börse in Frankfurt mit.