Die Deutsche Börse hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld beschafft. Der Dax-Konzern platzierte dazu wie geplant Papiere mit einem Nennbetrag von insgesamt 600 Millionen Euro, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Anleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie später in Aktien des Unternehmens umtauschen.