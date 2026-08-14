Russische Truppen haben in den vergangenen Wochen nicht nur Bahnhöfe, sondern auch fahrende Züge aus der Luft angegriffen. Nahe Odessa wurden am Donnerstag der Lokführer und sein Assistent auf einem Passagierzug getötet. Generell gilt wegen des russischen Angriffskrieges für die gesamte Ukraine eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.
In Kiew trat unterdessen der neue Botschafter Boris Ruge seinen Dienst an. Er löste Heiko Thoms ab, wie die Botschaft auf der Plattform X mitteilte./fko/DP/he
(AWP)