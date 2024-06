Während der Fussball-EM erwarten Brauereien in Deutschland einen Anstieg beim Absatz von alkoholfreiem Bier. «Die beliebtesten Biersorten sind Pils und Helles, doch immer öfter trinken Fussball-Fans auch alkoholfreie Biere», sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Donnerstag). Kein anderes Segment in der Brauwirtschaft habe in den letzten zehn Jahren so stark zugelegt wie alkoholfreie Biere und Biermischgetränke.