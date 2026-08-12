Die Bundesbank kündigt ihren Beschäftigten und Pensionären die kostenlosen Girokonten und Depots. Eine intern vom Vorstand eingeschaltete Einigungsstelle habe die Sparmassnahme gebilligt, berichtet das «Handelsblatt». Die Notenbank bestätigte den Schritt auf Anfrage. «Wir können bestätigen, dass die Bundesbank entschieden hat, das Mitarbeitergeschäft mit den Personalkonten einzustellen», teilte eine Sprecherin mit.