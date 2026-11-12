«Die chemische-pharmazeutische Industrie hat im dritten Quartal erneut an Boden verloren», sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup. Die Sondereffekte des zweiten Quartals seien weitgehend ausgelaufen. Zudem habe das extreme Niedrigwasser belastet. Grosse Player in der Branche machten zwar gute Geschäfte in der Welt. Aber Deutschland sei und bleibe bei vielen im roten Bereich.
In Deutschland und Europa drücke die schwache Industriekonjunktur auf die Nachfrage, erläuterte Grosse Entrup weiter. Wichtige Kunden der Chemie, allen voran die Automobilindustrie, hätten ihre Produktion gedrosselt. Und auch das Pharmageschäft zeige sich angesichts der grossen Unsicherheiten im US-Geschäft weiterhin volatil.
Derweil waren die Produktionsanlagen mit 76,6 Prozent etwas besser ausgelastet als im Vorquartal. Der Verband führte dies vor allem auf das Abschalten von Anlagen zurück. Gleichzeitig verschärften aber deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise den Kostendruck, warnte der VCI-Hauptgeschäftsführer. Die Politik müsse ganz schnell an die Energiekosten ran.
Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen.
Die energieintensive Chemie leidet schon länger unter vergleichsweise teils höheren Energiepreisen in Deutschland und der Konjunkturflaute, vor allem aber auch unter der seit Jahren andauernden Immobilienkrise Chinas. Hinzu kommt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Chemiekonzerne wie BASF und Evonik haben Sparprogramme samt Stellenabbau eingeleitet./mne/jha/he
(AWP)