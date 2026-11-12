Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat für das laufende Jahr ihre Umsatzprognose erhöht. Es werde nun ein Wachstum von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der VCI ein Plus von 2,5 Prozent im Plan. Im dritten Quartal wuchs der Branchenumsatz dank höherer Preise im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 53 Milliarden Euro. Die Produktion fiel aber in diesem Zeitraum um 3,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ging hierzulande um 2,5 Prozent auf rund 464.000 zurück.