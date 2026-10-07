Exportplus und mehr Neuaufträge

Auch der Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe sieht positive Aussichten für die Branche mit rund 865.000 Beschäftigten in Deutschland. «Die Unternehmen verbuchten deutlich mehr Neuaufträge und sind erstmals seit längerer Zeit wieder zufrieden mit ihrem Auftragsbestand», sagte Wohlrabe. «Dahinter stehen die grossen Trends Digitalisierung und Automatisierung, dazu der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur sowie Rüstungsaufträge.» Anders als in anderen Branchen stiegen in der Elektro- und Digitalindustrie auch die Exporterwartungen.