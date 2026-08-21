Die deutsche Elektroindustrie hat ihre Exporte im ersten Halbjahr trotz des Handelsstreits mit den USA deutlich gesteigert. Von Januar bis Juni wuchsen die Ausfuhren der Branche um 9,3 Prozent auf 138,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI in Frankfurt mitteilte. Alleine im Juni klettern die Exporte demnach um fast ein Fünftel (18,3 Prozent) auf 24,5 Milliarden Euro.